(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl nome Pizza Napoletana potrà essere utilizzato sulle confezioni o nei menu di ristoranti e pizzerie in Italia e nell’Unione europea solo se saranno garantite alcune caratteristiche relative alla preparazione, come le ore minime di lievitazione, la stesura a mano della pasta, le modalità di farcitura, la cottura esclusivamente in forno a legna ad una temperatura di 485°C e l’altezza del cornicione di 1-2 cm, con il controllo di un ente terzo di certificazione. Ma i limiti riguardano anche l’utilizzo di materie prime di base che per le loro peculiarità non possono che essere di provenienza nazionale, come l’olio extravergine d’oliva, il basilico fresco, nonché la ‘Mozzarella di Bufala Campana Dop’ e la ‘Mozzarella tradizionale Stg’, esclusive per la variante con formaggio a pasta filata. Altri ingredienti necessari nella preparazione della ...

Agenzia ANSA

E' quanto emerge dall'indagine diPuglia sul sito https://puglia..it/,quale emerge che per far fronte ai rincari il 51% dei cittadini è più oculato nell'acquisto di cibo, il ...... "mette finalmente in sicurezza la fama internazionale di un piatto simbolo del Made in Italy", scrive ancora la. L'arte del pizzaiolo napoletano è già iscritto2017 all'Unesco come ... Coldiretti, dal 18 fuorilegge la falsa 'Pizza Napoletana' - Prodotti Tipici Via dai menù la pizza napoletana se non rispetta le regole previste dal disciplinare di produzione che riguarda ingredienti, metodi di preparazione e ...La metà dei cittadini (50%) ha deciso di ridurre o rinunciare all’uso del forno elettrico mentre il 35% ha tagliato l’utilizzo dei fornelli a gas per contenere i consumi energetici e pagare meno in ...