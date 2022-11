"Celebreremo il suo funerale". Tutta Novellara si stringe per Saman

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il sindaco diha annunciato che alla 18enne pachistana sarà conferita la cittadinanza italiana: "Un messaggio di libertà per le tanteche non conosciamo ma ci sono"

... dopo il'no' a un matrimonio combinato. Ora il sindaco del comune emiliano, Elena Carletti , parla dei funerali. 'Quando avremo la certezza di potercene occupare, le esequie lenoi', ...E anche i funerali saranno nella cittadina in provincia di Reggio Emilia : "Quando avremo la certezza di potercene occupare, le esequie lenoi . È un dovere conservare e curare il...Il sindaco di Novellara ha annunciato che alla 18enne pachistana sarà conferita la cittadinanza italiana: "Un messaggio di libertà per le tante Saman che non conosciamo ma ci sono" ...E' stato ritrovato il corpo di Saman Abbas, la giovane pachistana uccisa dai familiari, residenti da anni a Novellara (Reggio Emilia), dopo il suo "no" a un matrimonio combinato. Ora il sindaco del co ...