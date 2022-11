Casamicciola | Musumeci | “L’abuso edilizio è una pandemia politica”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’abusivismoè una ‘’ che ha contagiato tutte le aree della nazione negli ultimi 50 anni. E le responsabilità vanno ricercate a ogni livello. Quella che adesso serve è una normativa speciale, ad hoc, che rimetta ordine nella materia”. Lo dice il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nelloin un’intervista a Repubblica. Il ministro parla del peso avuto, specialmente al Sud, da decenni di campagne elettorali in cui si è strizzato l’occhio agli abusivi: “Certo che hanno avuto un peso, a beneficio di tanti. Non sono mai stato innamorato dei condoni edilizi e la mia azione è sempre stata e sarà coerente con questa mia convinzione”. Perdi fronte ai cambiamenti climatici non sono ammessi ritardi. “A Ischia, come a ...

