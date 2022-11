Bologna | Sansone e Vignato chiedono spazio Intanto in città è arrivatoHaaland

La Gazzetta dello Sport

Dopo esser stato a Maranello per l'acquisto di una Ferrari, Erling Haaland - macchina da gol norvegese del Manchester City - ieri è stato avvistato aper turismo e shopping. Naturalmente, niente a che vedere col mercato di gennaio del club di Saputo che in queste ore continua a valutare le uscite, unica condizione propedeutica alle entrate ......ail 5 dicembre, oltre ad Aebischer e Skorupski, impegnati ai Mondiali in Qatar - Mercato: Zurkowski, in entrata, è il primo obiettivo. In uscita, si cercherà di collocare Kasius,e ... Bologna, Sansone e Vignato chiedono spazio. Intanto in città è arrivato...Haaland Dopo esser stato a Maranello per l'acquisto di una Ferrari, Erling Haaland - macchina da gol norvegese ...Mercato Bologna gennaio - Le strategie del calciomercato del Bologna potrebbero entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.