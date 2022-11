Beckham | fuga dal Qatar da un hotel extralusso Colpa dei fans?

Dagli indimenticabiliper la vittoria con Stallone e Pelé e Sognandocon Keira Knightley all'iraniano Offiside , mai come oggi così attuale. I migliori film sul calcio da guardare in ...Commenta per primo Un club per Cristiano Ronaldo L'Inter Miami di Davidpotrebbe essere la più importante via didal Manchester United per l'asso portoghese che, ormai è ovvio, non rientrerà più nei piani dei Red Devils dopo l'intervista - scontro di questi ...Viveva in un albergo da 23 mln di euro a notte, l'ex giocatore che ora ha fatto perdere le sue tracce e non è più nel Paese arabo ...In Qatar, i tifosi hanno perso le tracce di Beckham: l'inglese ha fatto una scelta a sorpresa, e ora in pochi sanno dove sia.