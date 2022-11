(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si può davvero dire “finalmente”. La Dolomiti Energiatrova lain, che poi è la seconda comprendendo anche la scorsa stagione.ilcapolista con il punteggio di 75-72, al termine di un confronto diventato particolarmente teso (fortunatamente solo a livello di punteggio) nel finale. 13 i punti di Matteo Spagnolo, 12 a testa per Diego Flaccadori e Trent Lockett; dall’altra parte 21 di Khailfa Diop e 14 di Vitor Benite. Parte benissimo l’Aquila, con il trio Spagnolo-Lockett-Udom che forza l’8-4 immediato. Arriva però una sfuriata di Diop che trova quasi da solo il 10-13 insieme a Shurna. Le cose sembrano dare i frutti sperati per il...

La cronaca e il tabellino di Trento - Gran Canaria 75 - 72 , match della sesta giornata dell' Eurocup 2022/2023 di basket. Arriva la prima vittoria della Dolomiti Energia a livello europeo in questa stagione, una vera e propria ... Basket: Trento, finalmente! Prima vittoria in EuroCup 2022-2023, battuto il Gran Canaria TRENTO - Arriva la prima vittoria in Eurocup della Dolomiti Energia Trento che davanti al proprio pubblico riesce a superare Gran Canaria per 75-72. Un risultato importante per gli uomini di Molin che ...