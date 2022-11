Wanda Nara è incinta? I messaggini sibillini di Mauro Icardi

Leggi su blog.libero

(Di martedì 29 novembre 2022), meglio di un reality show. Anzi, qualcuno dice che la sex bomb argentina potrebbe pure diventare una gieffina. Intanto in Sudamerica si sono scatenate le voci secondo cui l’imprenditrice sarebbe: la prova è neidel calciatore del Galatasaray. E Maxi Lopez giura: “Trascorreremo Natale tutti insieme… a Londra”. La “favolosa” storia diPer stare al passo dinon bisogna perdersi nemmeno una puntata della loro storia “da favola Disney”, come la definisce l’attaccante che milita nella squadra di Istanbul. In poche settimane si sono lasciati, si sono ritrovati, hanno fatto una ...