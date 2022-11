Verde ed Ambiente – Alfonsi-Tomassetti | consegnate al Municipio XII 54 aree per complessivi 120 715 Mq

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) Prosegue l’attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delleverdi sotto i 20.000 mq, come prevede la Deliberazione di Giunta capitolina n. 361 del 21 dicembre 2021, con la formalizzazione del passaggio delle competenze alXII di 54tra parchi,ludiche, piazze, strade e spartitraffico. Tra leassegnate, queste le più significative per estensione: Viale Aurelio Saffi, Villa Baldini, Via dei Colli Portuensi, Comprensorio Via dei Capasso, Via Romano Guerra, Via Giulio Tarra, Via del Casaletto, Via Isacco Artom e Via Casal Lumbroso – Villa Paradiso. “Con questo passaggio, che si aggiunge a quelli già formalizzati con i Municipi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, oggi consegniamo al XII 54verdi per un’estensione ...