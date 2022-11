Qatar 2022 | Camerun | Onana lascia il ritiro e torna a casa

(Di martedì 29 novembre 2022) Doha, 29 nov. - (Adnkronos) - Il Mondiale di Andrési è definitivamente concluso: dopo l'esclusione contro la Serbia e la sospensione legata ad alcune divergenze con il commissario tecnico Rigobert Song, il portiere ha deciso dire ilin. Il nerazzurro farà scalo a Parigi, per poi rire nella suain. L'Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, masi aggregherà al gruppo in un secondo momento.

Chi lo aveva visto giocare con l' Ajax sapeva che Mohammed Kudus si sarebbe fatto notare ai Mondiali dicon la maglia del Ghana : pochi, però, potevano immaginare che il 22enne trequartista continuasse a segnare con continuità anche nel torneo che assegna la Coppa del Mondo . La doppietta ...Intervistato da beIN Sports per cui ha commentato i Mondiali in, Alessandro Del Piero non ha potuto esimersi dalle domande sul futuro della Juventus dopo la notizia delle dimissioni dell'intero Cda della Vecchia ...Sara la partita epicentro del gruppo B, uno dei piu densi di tensioni, storia e storie nella lunga saga della Coppa del mondo di calcio, mai come quest'anno carica delle suggestioni dal mondo. Non sar ...Al Bano torna nell'occhio del ciclone del gossip. Dopo la sua chiacchierata ex amicizia con Putin e le dichiarazioni fatte dal cantante sui diritti Lgbt nei Mondiali Qatar stavolta ...