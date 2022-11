Programmi TV di stasera | martedì 29 novembre 2022 Su Rete4 l’ultimo appuntamento stagionale di ‘Fuori dal Coro’

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 novembre 2022) Mario Giordano Rai1, ore 19.45: Iran-USA Calcio. Coppa del Mondo di calcio Qatar. In diretta dallo stadio Ahmad Bin Ali. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro Interviste di Stefano Rizzato Rai2, ore 21.30: Il Collegio – Ultima Puntata Docureality. Nell’ultima puntata, in un’atmosfera già carica d’ansia, i ragazzi si ribelleranno per la mole di studio. Le prove che i collegiali dovranno affrontare non sono solo quelle legate allo studio: molti faranno i conti con le proprie emozioni, con i cambiamenti che l’esperienza al Collegio ha prodotto in loro, con le amicizie e gli amori nati, mentre sullo sfondo si avvicinerà l’ora in cui potranno rimettersi gli abiti civili e abbandonare il 1958. Non tutti riusciranno ad ottenere il diploma: due collegiali non supereranno le prove scritte di Italiano e Matematica e non verranno ammessi agli orali, ma ...