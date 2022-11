Montervino | Il Napoli ha tutte le carte in regola per continuare a fare un percorso importante

(Di martedì 29 novembre 2022) Francesco,ex centrocampista del,ha rilasciato un intervista a "Magazine.com",ecco le sue dichiarazioni : "Credo sia ancora tutto aperto, siamo neanche a metà campionato e onestamente bisogna pure vedere dopo il Mondiale come reagiranno quei giocatori che oggi sono stati convocati, però è fuori discussione che ilabbialeinper poterun. Quando fai così tanti gol è chiaro che c’è un gioco di squadra. Ci sono tantissimi giocatori che vanno in gol e questo è un grande merito di Spalletti, ma Spalletti non ha inciso solo su qualche giocatore quanto su tutto il gioco a livello corale, ...

Francesco, ex capitano del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Francescoha parlato ai microfoni de Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8:sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieSono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Le nostr ..."Sosta mondiale Si sapeva dall’inizio che sarebbe stato così. Il Napoli è primo meritatamente e sta offrendo spettacolo in Italia e in Europa".