Mondiali | Stephanie Frappart prima donna a dirigere una partita Ecco chi é

Un arbitro donna dirigerà una partita in Qatar per la prima volta nella storia dei Mondiali. Si tratta della francese Stéphanie Frappart, che è stata indicata a dirigere la partita Germania - Costa Rica, in programma giovedì 1° dicembre in chiusura di girone E, nello stadio Al Bayt. Frappart è una delle tre arbitro donna insieme con la giapponese Yoshimi Yamashita e la ruandese Salima Mukansanga del gruppo dei 36 direttori di gara ai Mondiali. Nel ruolo di assistenti ci saranno la brasiliana Back e la messicana Diaz.