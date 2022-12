Matej Mohoric mette nel mirino la Parigi-Roubaix e promette altre novità

(Di martedì 29 novembre 2022) L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Campionati italiani ciclismo: si torna in Trentino Gianni Savio trasferisce la squadra in Colombia e cambia categoria Tragedia Rebellin: ecco la lettera dell’ACCPI alle istituzioni

Cicloweb.it

... Julian Alaphilippe (secondo nell'edizione 2017), Bauke Mollema (vincitore dell'edizione 2019), Jakob Fuglsang (vincitore dell'edizione 2020),(vincitore della Milano - Sanremo nonchè ...Sull'ultima Monumento: "Sono ancora sicuro sia troppo dura, non al 100%, ma comunque credo che in squadra abbiamo corridori più adatti, quindi mi assicurerò che arrivino al finale nella migliore ... Mohoric punta alla Parigi-Roubaix 2023 Ritorna anche questo Natale, per la 11° volta consecutiva, l’asta benefica “Regala un sogno” che accompagnerà, gli amanti del ciclismo e non solo, con oggetti prestigiosi provenienti dai campioni e ca ...Tadej Pogacar e Primož Roglic sono solo le punte di diamante della Slovenia, uno dei Paesi emergenti nella geografia del ciclismo mondiale ...