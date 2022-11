Manovra 2023 | Landini a Cisl e Uil | “Mobilitazione per cambiarla”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo proposto ae Uil di non fermarci e di pensare anche ad unaper chiedere il cambiamento di questa legge di bilancio ma soprattutto per affermare la necessità di riforme vere nel nostro Paese che combattano le diseguaglianze e che ricostruiscano politiche industriali degne di questo nome”. Cosi il segretario generale della Cgil Maurizio, a margine di un incontro nella nuova sede della Flc a Palermo. “Il limite più grosso delladi questo governo sta nel fare della reintroduzione dei voucher l’unica misura per il lavoro. Questo significa avere un’idea dello sfruttamento del lavoro. Credo sia un errore e un arretramento molto pericoloso”. Secondoinvece “bisogna cambiare leggi sbagliate, che hanno prodotto una precarietà infinita, e ...

...dell'iter della legge di bilancio LE STRETTE SULLA VENDITA ONLINE " Dal 1° luglioscatterà invece l' obbligo di fattura e stretta fiscale per le vendite online . Nella bozza dellasi ...L'ultima bozza dellaattesa nelle prossime ora in Parlamento prevede un primo cambiamento ... sanzioni Pos da 60 euro ma si dialoga con la Ue La soglia del contante salirà a 5mila euro dalTORINO. Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di ieri la Juventus ha annunciato le dimissioni del Consiglio di ...“Gli anziani non autosufficienti in Italia sembrano non esistere. È quanto si osserva nel testo della Legge di Bilancio presentato dal Governo, che non vi dedica neppure una riga. Siamo sorpresi e pre ...