LIVE Galles-Inghilterra 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sfiora il vantaggio Rashford!

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI IRAN-STATI UNITI DALLE 20.00 21? Brutto intervento di Moore su Walker, l’arbitro non estrae il cartellino. 19? Bravo Ward a controllare un brutto retropassaggio di un suo compagno. 18? Battuta ad uscire di Shaw, svetta Maguire che non trova la porta. Il difensore chiede l’angolo per un presunto tocco di Ampadu ma Vincic non lo concede. 17? Atterrato Kane a venticinque metri dalla porta di Ward, punizione. 16? Buona chiusura di Ampadu su Henderson al limite dell’areae. 15? Tenta Foden una conclusione da fuori col mancino, pallone debole e largo. 14? Tocco con la mano di Williams, punizione dalla sinistra per l’. 13? Pallone troppo lungo per Bale, blocca Pickford. 11? Ancora 0-0 il risultato tra Iran e ...

Nel girone si possono qualificare entrambe, così come Inghilterra e. All'Iran, però, potrebbe bastare un pareggio, gli Stati Uniti invece devono ...Al Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Calcio d'inizio alle 20. Agli uomini di Southgate serve un pari o una vittoria per essere certi del passaggio del turno. La squadra di Page è obbligata a vincere, ma potrebbe non bastare ...Il risultato in diretta di Galles-Inghilterra la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone B. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...