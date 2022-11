Wired Italia

...vanno messi accanto all'allentamento delle regole sui contenuti (uno dei cavalli didel ... L'exhange di criptovalute, alla ribalta per la vicenda che ha coinvolto la bancarotta di, ha ....... Frasi come: non ha mai capito né condiviso i nostri principi, viveva in un attico alle Bahamas, ha frainteso quelli che erano i precetti del nostro pensiero sarebbero già i cavalli di... Ftx, la battaglia dei risparmiatori italiani per recuperare i fondi Il tracollo dell'exchange di criptovalute svela una gestione opaca e un complesso sistema di scatole, da Cipro alla Svizzera, che rendono complicato inseguire i soldi. Un comitato si costituisce per t ...Il deputato Tom Emmer ha mostrato preoccupazione per la strategia di supervisione attuata da Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, nei confronti dell'eco ...