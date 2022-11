(Di martedì 29 novembre 2022) Domenica 27 novembre la comunità parrocchiale diha celebrato con particolare solennità l’annualedel Patrono, che nel calendario liturgico viene ricordato il 30 novembre. Dopo la messa delle 10 nella parrocchiale, presieduta da Padre Giordano Rota, Abate di Pontida, ladiè stata portata in processione lungo alcune vie del centro abitato, accompagnata dalle autorità locali guidate dal sindaco Sergio Spampatti, dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, dai diversi gruppi parrocchiali e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato attive in Oratorio e in paese. Il parroco don Egidio Rivola ha annunciato che ladiresteràina fianco del fonte ...

MyValley.it

Tra le destinazioni, in occasione delladell'olio, c'è stata anchedi Tramigna dove a far da padrona di casa c'era Gina Rocca assieme al capogruppo degli alpini del paese Silverio ...Da venerdì 23 a domenica 25 settembre è in programma aSant'Andrea la prima edizione della "degli Angeli", allestita negli spazi esterni del Parco di Cà Manì, con il patrocinio del ... Cazzano in festa per Sant'Andrea, la statua esposta in Chiesa per un anno