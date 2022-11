Viva Rai2 | tutto sul morning show di Fiorello e le polemiche col Tg1

(Di lunedì 28 novembre 2022) La grande festa dista per cominciare. Dopo quattro settimane di rodaggio su RaiPlay, lunedì 5 dicembre debutterà sualle 7.15, il nuovo programma con cui loman darà il buongiorno agli italiani. Alla sua maniera, dunque con un commento irriverente e surreale dei fatti e delle notizie del giorno, grande ritmo e tanta improvvisazione, una spruzzata di varietà (con musica live e persino un mini-corpo di ballo che si esibirà appena fuori dal glass, lo studio trasparente allestito in via Asiago, storica sede delle radio Rai) e l’immancabile compagnia variegata di personaggi (un po’ spalle, un po’ pancia del paese). Insomma, gli ingredienti perché ilsia un successo ci sono tutti, del resto Rosarioè un ...

Rosario Fiorello presenta alla stampa idee, cast e lo studio a vetri di via Asiago diRadio 2 in onda dal 5 dicembre. Arrivo in vespa rossa con Fabrizio Biggio, che sarà una delle sue spalle nella rassegna stampa più pazza del mondo che andrà in onda dalle 7. Chiude la polemica ..."Qui non si scherza, 62 anni e neanche un intervento estetico. Ancora reggo il primissimo piano, ci sono dei miei colleghi che alla mia età il primo piano se lo fanno fare a 600… Leggi ...