Palmi travolge la corazzata Tuscania e sale a 13 punti in classifica

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022)battea quota 13in classifica Strepitosa OmiFerche, con una gara praticamente perfetta, annichilisce la “e porta a casa l’intera posta in palio dalla trasferta di Viterbo. I ragazzi di mister Radici, trascinati dal “killer” Strabawa, autore di ben 23e premiato come miglior giocatore della partita, sfoderano una prestazione d’applausi, ordinata e senza sbavature, rilanciando finalmente le proprie ambizioni. Gara in partenza molto equilibrata, con le casacche blu che tentano subito la fuga ma vengono raggiunti dai locali; lo sprint finale, però, sorride agli ospiti che chiudono il primo parziale 23-25 con un ace dell’ex Marinelli. Nel secondo set,cerca di imporsi ...