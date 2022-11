Non c' era acqua calda | sapeva tutto Il collaboratore contro Soumahoro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Alcuni collaboratori della cooperativa Karibu inchiodano l'italo-ivoriano: "Non c'era l', mancava cibo.benissimo quello che stava succedendo"

La cosa interessante, comunque, è che questa ambientazionedeve essere per forza un'alternativa ... Inoltre, Vaesen " Mythic Britain & Ireland offre anche qualcosa di cui siun po' sentita la ...Il 56ennein cura da tempo per problemi psichici e pare che, a seguito della febbre che aveva riscontrato negli ultimi giorni,avesse assunto le sue solite medicine. A dare l'allarme, ieri, ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...L’offerta di 50 mila euro è stata subito accettata, con il beneplacito della Procura, dai legali di Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ...