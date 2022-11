Non 5 | non 30 | l’obbligo del POS scatterà soltanto sopra ai 60 euro

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Come avevamo detto in un precedente intervento che riguardava proprio i cambiamenti che il governo Meloni introdurrà per i POS e i pagamenti elettronici in generale, si tratta davvero di una nuova mutazione delle abitudini dei consumatori. Che arriva proprio all’indomani di un altro cambiamento, dettato sempre da nuove regole in materia di pagamenti, stabilito da un precedente esecutivo. Le abitudini di spesa degli italiani (e le modalità con cui pagano) stanno diventando sempre di più materia di palazzo. Così, il governo Meloni proporrà – nel testo della manovra che arriverà in parlamento – una soglia di spesa minima per accettare obbligatoriamente i pagamenti elettronici. Sotto a questa soglia, individuata in 60, i commercianti non sono tenuti all’utilizzo del POS. LEGGI ANCHE > Non c’è obbligo di pagamenti elettronici e POS per i pagamenti al di sotto dei 30 ...