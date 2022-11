Nero Addosso | la storia di un’antieroina dei nostri tempi dalla penna di Caterina Ceccuti

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nessuno sa di lui, di quel bambino che non c’è più. Non morto: sparito nel nulla, misteriosamente scomparso. Eppure la sua mamma deve averlo atteso impaziente, aspettando nervosa il suo turno per la prima ecografia, seduta composta, sfogliando una rivista, in una sala d’aspettoluce artificiale, e un mezzo sorriso sulle labbra che tradisce i suoi pensieri, mentre inganna l’attesa lavorando di fantasia, immaginandosi il colore degli occhi o il taglio della bocca. Lei distesa col vestito arrotolato sotto il seno, lui in piedi che la guarda carica di promesse e le tiene la mano. La dottoressa spalma il gel sulla sonda che poi appoggia sotto l’ombelico, gli occhi di tutti e tre puntati sul monitor che sembra uno di quei primi televisori in bianco e, con dentro la sagoma di un cucciolo d’uomo in miniatura. Il rassicurante sorriso di quel camice ...