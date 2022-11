Lecce | “Satura lanx | miscellanea di cultura dall’antichità a oggi” Università del Salento

(Di lunedì 28 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’del: Al via lunedì 28 novembre 2022 il ciclo di incontri “di”: sei incontri in programma fino a maggio 2023 nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò in provincia di(corso Vittorio Emanuele II), organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’deldalla delegazione di Nardò dell’Associazione Italiana diClassica. «è un’espressione latina che indica il piatto misto di primizie della terra destinate agli dei», spiega la professoressa Alessandra Manieri, docente di Lingua e ...

Noi Notizie

NARDO' () - Al via lunedì 28 novembre 2022 il ciclo di incontri "lanx: miscellanea di cultura dall'antichità a oggi": sei incontri in programma fino a maggio 2023 nel Chiostro dei Carmelitani di ......2022 il ciclo di incontri "lanx: miscellanea di cultura dall'antichità a oggi": sei incontri in programma fino a maggio 2023 nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò in provincia di(corso ... Lecce, "Satura lanx: miscellanea di cultura dall'antichità a oggi" NARDO' (Lecce) - Al via lunedì 28 novembre 2022 il ciclo di incontri “Satura lanx: miscellanea di cultura dall’antichità a oggi”: sei incontri in programma ...