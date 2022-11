Incidente mortale sulla Casilina | la vittima è la 26enne Francesca Colacicchi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Anagni. Uno schianto devastante, avvenuto questa notte, intorno all’1.00. L’impatto frontale tra due vetture è stato tragico, drammatico: dopo lo scontro, una ragazza di soli 26 anni è morta, nonostante i soccorsi abbiano fatto di tutto per tenerla in vita dopo il loro immediato arrivo. La ragazza ora non c’è più: la strada continua ad uccidere nel nostro Paese, confermandosi una delle cause principali di mortalità, soprattutto tra giovani. La ragazza si chiamava, di 26 anni.nella notte: perde la vita una ragazza di 26 anni L’, come abbiamo ricordato qualche ora fa in un altro articolo, si è verificato nella zona – ormai maledetta da tempo – del bivio della ex Winchester, lungo la, nel Comune di Anagni. Da sempre il posto è ...