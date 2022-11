Edoardo Tavassi fa una confessione ad Antonino | che fa una rivelazione su Oriana

Micol Incorvaia sin da quando ha messo piede nella casa di Cinecittà, ha instaurato un bel rapporto con. I presupposti per vedere nascere una relazione non mancano. Il videomaker romano nelle scorse ore si è dichiarato alla compagna di gioco: 'Fuori sicuramente ti voglio nella mia vita' ...E poi non è escluso che stasera in puntata si parlerà anche dell'avvicinamento tra Micol Incorvaia ed. Difatti in queste ultime ore proprio quest'ultimo non ha nascosto di provare ...Le forti parole del videomaker romano alla coinquilina: "Per me sei importante" Micol Incorvaia sin da quando ha messo piede nella casa di Cinecittà, ha ...Durante un dialogo in cui, oltre a Romita, erano presenti anche Luca Salatino e Edoardo Tavassi, Donnamaria è sembrato infatti bisbigliare in un audio poco chiaro: ...