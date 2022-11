ilmattino.it

Grande ritorno in Asia per il Consorzio Vino Chianti: dopo lanelle Americhe, chiusa nei giorni scorsi con l'ultima tappa in Messico, il Consorzio non si ...Alves . "Le tappe di Tokyo e ......in bozza da quando era Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ministro dell'Ambiente Gian... E in quanto ad emergenze Matteo Renzi ha ricordato che lui aveva istituito l'Unità diper ... De Luca in missione a Casamicciola: «L'abusivismo di necessità non esiste» Renzi: glielo avevamo detto, chiuse anche l’unità di missione sul dissesto. La parola «condono» è in effetti nel titolo della norma del 2018 ...«Ora sto bene, piacevolmente sorpresa dall'affetto che mi è arrivato. Prima ero intrappolata nella paura». Cristina Scuccia, divenuta famosa con la partecipazione a The ...