Casamicciola Ischia | gli angeli del fango contro l' inviato Mediaset | Basta parlare di abusivismo

(Di lunedì 28 novembre 2022) commenta L'diPaolo Capresi è in diretta da, il comune d'colpito dalla frana. Qui gli 'del', gruppi di persone e volontari, si stanno adoperando per ...

... decine di case colpite Taglio del nastro A Milano inaugurata la M4, la nuova linea della metropolitana COLATE DI FANGO E ALLAGAMENTI Frana atravolta dal fango le foto Giornata ...Continuano le ricerche dei dispersi adopo la frana ache ha travolto case e strade. Sono finora otto i corpi recuperati mentre si continua a scavare per cercare le altre persone ancora disperse. Le ricerche dei ...Le notizie di lunedì 28 novembre, in diretta. Dopo che una frana ha colpito l’isola a causa delle piogge intense, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno . L’esperto… ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...