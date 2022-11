Calendario Coppa del Mondo snowboardcross Les Deux Alpes 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si avvicina sempre di più l’inizio delladel-2023 di. Questo weekend si disputerà infatti a Les(Francia) la prima tappa della nuova stagione e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà già venerdì con le qualificazioni maschili e femminili indalle 10:30 alle 12:30, mentre le fasi finali si svolgeranno sabato 3 dicembre dalle ore 11:30 alle 12:45. Le fasi finali di Lessi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery Plus e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale per non farvi perdere neanche un minuto delle fasi finali....