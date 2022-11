Calcio | Mondiali 2022 Mohammed Kudus | “Pensiamo a una partita per volta | ora ci concentreremo sull’Uruguay”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nelladi oggi contro la Corea del Sud è stato assoluto protagonista per il suo Ghana con una doppietta:ha trascinato i suoi alla vittoria (ottenuta con il punteggio finale di 3-2) contro la selezione coreana. Inevitabilmente, visto il valore e l’importanza della sua prestazione è stato premiato come miglior giocatore della; per quanto abbia, per così dire, condiviso la doppietta con un altro protagonista odierno quale Cho Gue-sung della Corea (anche lui autore di due reti), avendo conquistato la vittoria e gli importantissimi tre punti, il premio è più che meritato.. Carlos Queiroz: “Non cado nelle trappole, sono concentrato solo sul match” Ecco il commento del giocatore che milita nell’Ajax rilasciato ai microfoni ...