“Buona strada” L’inedito che rilancia Emanuele Dabbono | collaboratore di Tiziano Ferro

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lo scorso 11 novembre è uscito “Il mondo è nostro”, album che segna il ritorno di. Ne hanno parlato in tante e tanti, tra radio, tv e social. Non lo rifaremo qua, se non per dire che si tratta di una somma di tracce pure, rinnovate, capaci di raccontare l’evoluzione di una persona e, con lui, di ciascuna e ciascuno di noi. Da “Xdono” (perdono) in quel giugno del 2001 in cui, immediatamente, ci si rese conto che il ragazzo era bravino (!), sono cambiate molte cose, per lui e per noi. A non essere mutato affatto, però, è quel graffio tipico diche resta lì, sin dal primo ascolto. In “Il mondo è nostro”canta molto della sua paternità, quella in cui non avrebbe mai sperato e che, invece, oggi lo vede alle prese con la parola “padre”. Un traguardo, un orgoglio, un’emozione. Un miracolo, ...