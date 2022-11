Una tripla di Severini fa gioire Tortona | Napoli k o in volata

Gli highlights della vittoria 74 - 73 di Tortona su Napoli nell'ottava giornata della Serie A di ......- Contro l'ex Caja la Pallacanestro Reggiana rimedia un'altra brutta sconfitta al termine di... Sua ladell'ultimo pareggio a 25 dalla fine. Voto 7+ Alessandro Cipolla (0 punti) sv : per lui ...La Givova Scafati ritorna al PalaMangano, dopo il k.o. di Sassari, per ospitare la UNAHOTELS Reggio Emilia che viaggia ancora in chiaroscuro tra campionato e coppa. Palla a due alle ore 19:00, diretta ...Primo canestro di un caparbio Possamai, gran difesa e tripla di Medford per il più cinque. Grande San Giobbe in avvio, Candotto firma lo 0-8, poi è Wheatle a spezzare il break ...