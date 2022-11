Ultime Notizie Roma del 27-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati sulle nostre frequenze di schiena apertura anche oggi si è scavato senza sosta nel fango alla ricerca dei Dispersi dopo la prima che hai mandato il comune di Casamicciola sono stati ricoverati i corpi di due vittime quelli di una bambina di una donna di 32 anni 4 persone rimaste ferite 177 gli sfollati dopo una notte di intenso lavoro i soccorritori continuano a cercare tra detriti e macerie in campo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco la protezione civile ha lanciato l’allerta arancione per la giornata di oggi sui settori della Campania Calabria Sicilia il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno la Russia sta preparando una mobilizzazione segreta per portare avanti la guerra in Ucraina lo Stato Maggiore ha diffuso su Facebook un report spaventa in vista dell’inverno oltre ...