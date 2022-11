'Nessuno. Il Mostro di Firenze' torna a teatro - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Il 2 e 3 dicembre, dopo il successo del podcast, in scena un live con testi e voce di Eugenio Nocciolini ed Edoardo ...... recita l'incipit di un grande capolavoro, ma quanti di noi riescono davvero a vedere 'oltre' Quasimodo è un uomo (e non un!) nato con diverse deformazioni fisiche epotrà mai ... 'Nessuno. Il Mostro di Firenze' torna a teatro L'appello dei Fercioni: "Il nostro museo rischia di chiudere. Il comune faccia qualcosa per salvarlo" "Non c'erano capelli sulla sua testa - nessuno di cui parlare almeno - nient'altro che un piccolo ...MORESCO - Il TOMAV Torre Moresco Centro Arti Visive, in collaborazione con Tomav Experience Associazione Culturale e con il patrocinio del comune di Moresco, presenta con il titolo NESSUNO È PADRE AD ...