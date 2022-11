Morata | «Non dimentico che Luis Enrique si è fidato di me quando avevo un intero Paese contro»

(Di domenica 27 novembre 2022) Marca intervista Alvaro, attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale spagnola. La Spagna ha battuto il Costa Rica 7-0 al Mondiale. La prossima avversaria sarà la Germania, stasera. «Sono molto felice, ma è già passato. Ora inizia il nostro vero torneo». La Spagna è così forte come è sembratail Costa Rica?non ha dubbi. «Sì, lo vediamo in allenamento. All’Europeo prima di iniziare avevamo più dubbi, qui sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, sia chi parte titolare sia chi entra in corsa. Si vede subitoil gruppo sta bene».ti aiuta a farti credere nelle tue possibilità? «Sì, soprattutto con la sua personalità. Ci sono momenti in cui scherza con noi, ma ci aiuta sempre nei momenti buoni e in quelli cattivi. In quelli cattivi, fa sentire quelli ...

