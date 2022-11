Genoa | Blessin a rischio esonero | la dirigenza tentata da Andreazzoli

(Di domenica 27 novembre 2022) Sono ore di riflessione in casadopo la sconfitta subita nel pomeriggio in casa del Perugia. Il quarto risultato negativo di fila, ar...

Ildopo la sconfitta di Perugia potrebbe decidere di cambiare allenatore: riflessioni in corso suIldopo la sconfitta di Perugia potrebbe decidere di cambiare allenatore: riflessioni in corso su. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società ligure potrebbe ...Perugia.sotto esame. Inevitabile dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Ilappare privo dell'aggressività che l'ha caratterizzato anche nel finale della scorsa stagione, ...Alexander Blessin non gira intorno alla prestazione del suo Genoa, sconfitto a Perugia in una domenica che potrebbe risultare fatale per la panchina del tecnico del Grifone. Che, nel dopopartita dello ...Sfogo dell'allenatore tedesco a fine partita: "Ho sempre difeso la squadra, ma sono molto deluso: abbiamo dato l'80 per cento, gli altri il 110" ...