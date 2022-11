Fabrizio Corona rompe il silenzio su Ilary Blasi e Francesco Totti | tutta la sua verità

Leggi su kronic

(Di domenica 27 novembre 2022)lasulla coppia del momento: eco i ettagli della vicenda, le curiosità che lasciano senza parole Uno degli uomini che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo per via della sua bellezza disarmante e degli innumerevoli processi che lo hanno visto protagonista è proprio lui,. L’uomo, da sempre definito Il Re dei Paparazzi ha fatto parlare di sé per le tantissime relazioni amorose avute con diverse donne dello spettacolo e non solo. Egli si è sempre mostrato più che informato su determinati episodi che avvengono nel mondo del gossip, come ad esempio la sua dichiarazione su. Curiosità su...