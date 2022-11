Da Pechino a Shanghai popolazione stremata dal controllo sanitario | in Cina la strategia Zero Covid fa più morti del virus

(Di domenica 27 novembre 2022) “Non vogliamo i test, vogliamo la libertà”; “Partito comunista dimettiti! Xi Jinping dimettiti!”. Nella notte di sabato centinaia di persone hanno marciato lungo Urumqi Road, il viale diche prende il nome dal capoluogo del Xinjiang dove giovedì dieci persone sono morte in un incendio. Nella regione autonoma cinese da anni le minoranze musulmane denunciano gravi privazioni delle libertà personali. Ma con ille restrizioni sono arrivate a colpire tutti, a prescindere dall’etnia. Diverse città del Xinjiang sono isolate da oltre 100 giorni a causa del corona: proprio le rigide misure contenitive pare abbiano ostacolato le operazioni dei vigili del fuoco provocando la morte per intossicazione di chi viveva ai piani più alti. Una tragedia che non ha lasciato insensibili i connazionali di, ...

Si allarga a macchia d'olio la protesta in Cina contro le politiche del ZeroCovid. Da, gli studenti, la gente comune, scendono in piazza, contro le restrizioni imposte dal governo. I giovani hanno cominciato a mostrare un foglio bianco, un gesto che è diventato il ...Migliaia di persone sono scese all'alba di oggi in piazza a- secondo quanto ha rilevato ... Proteste sono state anche segnalate nelle università die Nanchino, all'indomani di quelle ... Covid: Cina, centinaia di manifestanti a Pechino e Shanghai Manifestazioni di dissenso stanno scoppiando in numerose città e anche nelle università, a Shanghai e a Pechino. Centinaia di persone hanno cantato “Dimettiti, Xi Jinping! Abbasso il Partito Comunista ...Centinaia di giovani nelle due città tenevano in mano un foglio bianco, gesto diventato un simbolo della protesta contro la censura, gridando "la libertà prevarrà" ...