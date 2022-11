Globalist.it

Dal 20 novembre, almeno 59 persone sono state uccise in attacchi turchi concentrati principalmente nel nord - est della Siria: 35 combattenti, 23 soldati siriani, oltre a un giornalista che ...Migliaia disiriani hanno manifestato oggi a Qamichli, nel nord - est della Siria, per protestare contro i recenti attacchi aerei turchi sulla regione controllata dall'amministrazione curda semi - autonoma. ... Curdi in piazza per protestare contro le bombe di Erdogan (mentre la Ue si volta dall’altra parte) Migliaia di curdi siriani hanno manifestato oggi a Qamichli, nel nord-est della Siria, per protestare contro i recenti attacchi aerei turchi ...Sarà trasferita oggi in un centro di rimpatrio la giovane italiana Dalila Procopio, arrestata venerdì a Istanbul durante la manifestazione per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza s ...