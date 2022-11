Cristina Scuccia | nuove confessioni | “Piercing | prima volta in discoteca e bevute”

(Di domenica 27 novembre 2022) Ad una settimana dalla sua ospitata a Verissimo in cui ha annunciato l’addio al convento, Suorè tornata alla corte di Silvia Toffanin. La ragazza ha raccontato della reazione della gente dopo la sua apparizione in tv senza velo. “Sono piacevolmente sorpresa dall’affetto che mi è arrivato. Avevo la paura di deludere le persone che avevano creduto in me. la reazione è stata bellissima. Questo è un messaggio meraviglioso. – ha continuato– Molti mi hanno augurato di essere felice. Un sacerdote mi ha detto che adesso che ho i tacchi ho una missione ancora più grande. Però mi sento libera dopo la nostra intervista. Mi sono tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e che io dovessi dare spiegazioni in pubblico. Al lavoro però mi hanno riconosciuto. Con loro ho ...

