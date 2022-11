Classifica Ballando con le Stelle 2022 ed eliminato ottava puntata | coppie prima semifinale

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 27 novembre 2022)edcon le: dopo lacosa è successo? Ieri sera, sabato 26 novembre, è andata in onda una nuovadel talent ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci e partito in ritardo rispetto al consueto.con leeddel 26 novembre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.