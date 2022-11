Cina restrizioni | Sisci | “Proteste segnale che si sta sgretolando fiducia nel sistema’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Lea Pechino, Nanchino, e Shanghai, sono ilche “si stala” non tanto nei confronti del Presidente del Paese Xi Jinping ma più in generale nelle istituzioni di governo in, nel sistema, spiega all’Adnkronos il sinologo Francescoprecisando che per quanto limitate, le manifestazioni sono un fenomeno “senza precedenti dai tempi della Tiananmen”. “Le, per quanto estese, non sono enormi con migliaia di persone coinvolte, sono sporadiche, nervose, prive di coordinamento e assolutamente spontanee. Segnali di una pentola che bolle. L’acqua non ha ancora iniziato a uscire dalla pentola, ma siamo arrivati alla temperatura giusta. Siamo in una situazione ancora di passaggio, su un terreno nuovo perché da 33 ...