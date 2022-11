Belgio-Marocco 0-2 | Sabiri e Aboukhlal regalano un sogno Qualificazione agli ottavi a un passo nel girone più difficile

(Di domenica 27 novembre 2022) Due reti negli ultimi venti minuti, al termine di una prestazione sontuosa. Dopo aver fermato la Croazia, ilbatte ile si guadagna una possibilità più che concreta di accederedi finale del Mondiale in Qatar. Sarà decisiva l’ultima partita del, contro il Canada, in programma l’uno dicembre. (a breve il servizio completo) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il portiere Bono canta l'inno, poi esce: scoppia il giallo prima di. Cos'è accaduto L'ex allenatore di Roma e Barcellona ha pubblicato un video su Instagram in cui, mentre va in bici,...Ha cantato l'inno insieme ai compagni, poi ha chiesto il cambio senza neppure cominciare la partita e tra i pali è andato il suo sostituto. Piccolo giallo prima di, quando Younnes Bono , estremo difensore marocchino schierato fra i titolari, prima del fischio d'inizio, dopo essersi toccato una coscia, ha fatto presente allo staff tecnico di ...Un piccolo mistero ha avvolto l'inizio della gara del Mondiali tra Belgio e Marocco. Poco prima del fischio d'inizio le due squadre si sono schierate in campo per l'inno e a difendere ...Ancora una volta, Belgio decisamente troppo a sprazzi, con un Eden Hazard ispirato ma lasciato troppo solo, e un De Bruyne a corrente alternata e lontano parente del giocatore fenomenale ammirato nel ...