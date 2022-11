Zielinski segna il primo gol di un giocatore del Napoli in Qatar- Video

(Di sabato 26 novembre 2022) Piotrè ildelre a2022 , hato con la Polonia. Il centrocampista delhato nel match, tutt’ora in corso, tra Polonia e Arabia Saudita. Il gol è arrivato al minuto 39 della prima frazione di gioco grazie all’assist di Robert Lewandowski che ha innescato il tiro di, nulla da fare per il portiere saudita che concede il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia. Un vantaggio che non è stato lo specchio della partita, ha giocato decisamente meglio la squadra di Renard. Ma la Polonia è stata brava sfruttare l’occasione. La Polonia è alla sua seconda partita del Gruppo C con: Argentina, Messico e Arabia Saudita. La Nazionale di...

