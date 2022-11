Traffico Roma del 26-11-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) Luceverdema trovati dalla redazione Buonaseracomplessivamente scorrevole sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità tra le uscite da Appia nelle due direzioni di marcia circolazione regolare sulle consolari fa eccezione la Salaria interessata da rallentamenti e code dalla motorizzazione civile sino a via dei Prati Fiscali sulla tangenziale breve rallentamenti tra la Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni di marcia sulla Flaminia possibili code per lavori all’altezza di via dei Due Ponti in direzione del raccordo al centro in corso il corteo indetto dall’Associazione nonunadimeno corteo partito da Piazza della Repubblica alla volta di San Giovanni interessate le principali strade dell’esquilino tra cui via Cavour via Merulana via dello Statuto Piazza Vittorio via Emanuele ...