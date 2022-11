Agenzia ANSA

Rispetto alin Russia, secondo, il Belgio ha "più esperienza di tornei internazionali. Contro il Marocco - ha concluso - non dobbiamo avere parura di dribblare o di provare un ...... l'uomo della prima vittoria iraniana aicontro una squadra europea. E' il primo giocatore ... Mi viene in mente, che ha preso praticamente in giro i tedeschi dicendo che si sono ... Mondiali, Hazard: "Se sto bene il Belgio può vincere la Coppa" - Calcio (ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Se sto bene, il Belgio può vincere la Coppa del Mondo". Sono le parole di Eden Hazard alla viglia della seconda partita ai Mondiali in Qatar che domani (alle ore 14 italiane) ...Questo Mondiale ha una buona sceneggiatura: nello stesso girone l'ultima giornata vede Iran-Usa, con tutto quello che vuol dire, e Inghilterra-Galles, che mette in difficoltà pure il re ...