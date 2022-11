LIVE Sonego-Shapovalov 7-6 3-4 | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | secondo set che segue l’andamento dei servizi

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELSINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 30-0 Dritto inside in vincente del nordamericano. 15-0 Lob di rovescio delizioso siglato da. 4-4 Game. Arrivano due ACE consecutivi del torinese che tolgono le castagne dal fuoco. 40-30 ACE! ACE provvidenziale di. 30-30 Brutto errore gratuito commesso dall’azzurro, che manda il rovescio out di metri. 30-15 Vola via la risposta di rovescio del canadese. 15-15 Colpisce in ritardo il dritto in uscita dal. 15-0 Appena larga l’accelerazione di dritto di. 4-3 Game. Classica risposta del 40-0 giocata da, ...