Juve | McKennie strappa applausi e attira pretendenti

Westonè stato esaltato dai tabloid inglesi per la sua prestazione nella sfida tra gli Stati Uniti ... Secondo le indiscrezioni, il centrocampista dellaè finito nel mirino di alcuni club d'...Centrocampo da ricostruire Per tornare grandi in casatutto ruota lì, intorno al centrocampo. Considerandocome cedibile al miglior offerente, Paredes che ad oggi ha pochissime chance ...Come stanno andando i calciatori della Juventus al Mondiale in Qatar Ecco il report dei bianconeri sui gioielli di Madama.Nosotti sicuro: «McKennie con gli USA è più libero che alla Juve». Le parole del giornalista sul centrocampista americano Il giornalista Marco Nosotti a Sky Sport 24 ha parlato di McKennie dopo la pre ...