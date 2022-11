(Di sabato 26 novembre 2022) Gli eventi datati 26Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di ex giallorossi del passato. Oggi è l’anniversario dalla nascita di Miguel Angel Pantò, campione d’Italia nel 1942 che nel campionato del primo tricolore romanista mise realizzò dodici reti in 30 partite: contro il Bologna disputò il primo match in Serie A e proprio contro i felsinei anche l’ultimo. Il 261902 nasceva Alessandro Schienoni, 212 presenze con i ‘Casciavit’ dal 1924 al ’33 (come riportato da Giuseppe Di Cera nel volume ‘Il Milan dalla A alla Z’). La Lupa e il Diavolo, che si affrontarono all’Olimpico esattamente cinquant’anni fa, giorno successivo al ventesimo compleanno di Lele Oriali: 0-0 il risultato finale. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

