X Factor 2022 | Joelle è la prima eliminata La delusione di Rkomi e della cantante | «Avevo un pezzo per mamma»

(Di venerdì 25 novembre 2022) La “giostra” del quinto live di Xmanda a casa. Ladiè risultata la meno votatamanche che ha visto i sette talent sfidarsi uno contro l’altro. E’ bastato solo un minuto per far sì cheperdesse uno dei suoi “pezzi” più preziosi. XFè laJo?lle è ladel quinto live di X. La giovanedel roster diè statadurante lamanche chiamata “giostra”: un minuto di esibizione per ciascun concorrente, dentro o fuori. Senza ...

Beatrice ha davvero l'X, quel quid in più che porta un bravo cantante ad essere qualcuno di unico e riconoscibile. Beatrice Quinta a XFBeatrice Quinta, l'esordio a Sanremo Giovani. ...Dargen D'Amico e Rkomi perdono due pezzi da novanta. Durante il quinto live di Xandato in onda giovedì 24 novembre ad abbandonare la gara in una doppia eliminazione sono stati Jolle e i Disco Club Paradiso. Fedez esulta, Ambra salva per un soffio. X, ...La palermitana Beatrice Quinta, 23 anni, è tra le cinque semifinaliste di X Factor 2022, il talent show di Sky. La cantante ha incantato nei Live di giovedì con Don’t Stop Believin’” di Journey, cover ...Dargen D'Amico e Rkomi perdono due pezzi da novanta. Durante il quinto live di X Factor 2022 andato in onda giovedì 24 novembre ad abbandonare la gara in una doppia eliminazione ...