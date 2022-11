Un solo pilota sui voli commerciali | troppo presto e neppure conveniente

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) A volte ritornano anche le idee strampalate e soprattutto inutili quanto pericolose. Quella di estendere le “operazioni consingolo” daiaerotaxi e privati a quelli di linea non è nuova, viene fatta passare come un modo per abbassare i costi, ma costituisce ancora oggi una fonte di potenziale pericolo. E sarà così fino a quando gli aeroplani non potranno essereti da terra. Il motivo, per il quale le associazioni dei piloti si dicono preoccupate, è che chile scrivanie come i manager non si rende conto che le emergenze in volo capitano improvvisamente e rendono necessarie gestioni immediate e complesse che una sola persona non può affrontare. Esistono infatti molteplici scenari e tipi di avarie che vedono gli equipaggi intervenire in due persone, ognuna con compiti e procedure provate e ...